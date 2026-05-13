Colombé-la-Fosse

Vide-greniers

Colombé-la-Fosse Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 07:00:00

fin : 2026-07-05 19:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Les sapeurs-pompiers de Colombé-la-Fosse organisent leur grand vide-greniers annuel !

Rendez-vous dans le village et retrouvez 120 exposants pour faire de bonnes affaires.

#videgreniers2026 .

Colombé-la-Fosse 10200 Aube Grand Est +33 3 25 27 24 92 lux.courtillier@orange.fr

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English :

L’événement Vide-greniers Colombé-la-Fosse a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne