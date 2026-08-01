UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Prigonrieux

Soirée Champêtre | Château Montplaisir Prigonrieux

jeudi 13 août 2026 · Prigonrieux

Soirée Champêtre | Château Montplaisir Prigonrieux

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
137 Route de Peymilou
Ville
24130 Prigonrieux
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Prigonrieux

Soirée Champêtre | Château Montplaisir

137 Route de Peymilou Prigonrieux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 19:00:00
fin : 2026-08-13 23:00:00

Date(s) :
2026-08-13

Soirée festive et champêtre dans le parc fleuri et ombragé du domaine food truck, musique et dégustation des vins du Château Montplaisir.   .

137 Route de Peymilou Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 05 69 64  info@chateau-montplaisir.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Champêtre | Château Montplaisir

L’événement Soirée Champêtre | Château Montplaisir Prigonrieux a été mis à jour le 2026-07-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

À voir aussi à Prigonrieux (Dordogne)