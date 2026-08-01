Informations pratiques

Prigonrieux

Soirée Champêtre | Château Montplaisir

137 Route de Peymilou Prigonrieux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 19:00:00

fin : 2026-08-13 23:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Soirée festive et champêtre dans le parc fleuri et ombragé du domaine food truck, musique et dégustation des vins du Château Montplaisir. .

137 Route de Peymilou Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 05 69 64 info@chateau-montplaisir.com

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English : Soirée Champêtre | Château Montplaisir

L’événement Soirée Champêtre | Château Montplaisir Prigonrieux a été mis à jour le 2026-07-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides