Soirée Champêtre | Château Montplaisir Prigonrieux
jeudi 13 août 2026 · Prigonrieux
Informations pratiques
Prigonrieux
Soirée Champêtre | Château Montplaisir
137 Route de Peymilou Prigonrieux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 19:00:00
fin : 2026-08-13 23:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Soirée festive et champêtre dans le parc fleuri et ombragé du domaine food truck, musique et dégustation des vins du Château Montplaisir. .
137 Route de Peymilou Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 05 69 64 info@chateau-montplaisir.com
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English : Soirée Champêtre | Château Montplaisir
L’événement Soirée Champêtre | Château Montplaisir Prigonrieux a été mis à jour le 2026-07-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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