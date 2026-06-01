Toulon-sur-Allier

Soirée champêtre et musicale

Place Saint Martin Toulon-sur-Allier Allier

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Pour le repas

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 19:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Dans une ambiance chaleureuse, il y aura des reprises acoustiques de variété française et internationale interprétées par le groupe local Les meetings Potes.

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Place Saint Martin Toulon-sur-Allier 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 84 63 17 93 comitedesfetestoulonallier@gmail.com

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English :

In a warm and welcoming atmosphere, there will be acoustic covers of French and international pop songs performed by the local band Les Meetings Potes.

L’événement Soirée champêtre et musicale Toulon-sur-Allier a été mis à jour le 2026-06-18 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région