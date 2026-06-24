Soirée champêtre Site du Bas des Rivières Saint-James
Soirée champêtre Site du Bas des Rivières Saint-James mercredi 8 juillet 2026.
Saint-James
Soirée champêtre
Site du Bas des Rivières Route de Saint Hilaire Saint-James Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 18:30:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Animations pour les enfants (structures gonflables et maquillage) et concerts gratuits. Feu d’artifice à 23h.
Buvette et restauration sur place. Navette gratuite au départ de la place du Calvaire jusqu’au site du Bas des Rivières. .
Site du Bas des Rivières Route de Saint Hilaire Saint-James 50240 Manche Normandie +33 2 33 89 62 13 evenementiel@mairie-stjames.com
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English : Soirée champêtre
L’événement Soirée champêtre Saint-James a été mis à jour le 2026-06-24 par OT MSM Normandie BIT Genêts
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