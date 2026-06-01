Spectacle équestre Le voyage d’Arthur Ferme des chimères Saint-James
Spectacle équestre Le voyage d’Arthur Ferme des chimères Saint-James vendredi 31 juillet 2026.
Saint-James
Spectacle équestre Le voyage d’Arthur
Ferme des chimères 5 route de L’Eblet Saint-James Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:00:00
fin : 2026-07-31 21:15:00
Date(s) :
2026-07-31
Seul, Arthur le poney est atteint de mélancolie…
La Mère-veilleuse est alors appelée pour le guider dans une quête des émotions. Il part pour un voyage à la rencontre des autres pour soigner son mal-être. Impulsé par les rencontres, les émotions et la magie de la musique Arthur saura-t-il trouver le courage de guérir en s’ouvrant au monde ?
Un conte pour petits et grands qui vous emmènera à vivre des émotions au rythme des chevaux.
Chevaux Arthur, Itâme, Takeo, Jumper du Beuvron.
Musique Ian Dilly, Cyrille Fouque, Maureen, Lucie Lebey.
Arts du cirque Laly Circus.
Arts équestres Lucie Lebey.
Spectacle intergénérationnel, sous chapiteau, gradin ouverture des portes une heure avant le début du spectacle restauration rapide et buvette sur place. .
Ferme des chimères 5 route de L’Eblet Saint-James 50240 Manche Normandie +33 6 22 23 43 19 chimeres.singulieres@gmail.com
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English : Spectacle équestre Le voyage d’Arthur
L’événement Spectacle équestre Le voyage d’Arthur Saint-James a été mis à jour le 2026-06-01 par OT MSM Normandie BIT Genêts
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