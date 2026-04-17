Soirée chansons au Cirque Tatin Cirque Tatin Uza
Soirée chansons au Cirque Tatin Cirque Tatin Uza vendredi 17 avril 2026.
Uza
Soirée chansons au Cirque Tatin
Cirque Tatin 1035 Rue de Saint-julien-en-born Uza Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 20:30:00
fin : 2026-04-17 22:30:00
Date(s) :
2026-04-17
Soirée chansons avec Jérôme Tatin, maître chanteur
Ouverture des portes 19h, début spectacle 20h30.
Tarif adulte 17€, réduit 12€ Pizza + verre de vin + spectacle.
Chapiteau chauffé.
Réservation en ligne au 06 63 17 20 69. .
Cirque Tatin 1035 Rue de Saint-julien-en-born Uza 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 17 20 69
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English : Soirée chansons au Cirque Tatin
L’événement Soirée chansons au Cirque Tatin Uza a été mis à jour le 2026-04-11 par Côte Landes Nature Tourisme
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