Soirée chansons au Cirque Tatin Cirque Tatin Uza

Uza

Soirée chansons au Cirque Tatin

Cirque Tatin 1035 Rue de Saint-julien-en-born Uza Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 20:30:00

fin : 2026-04-17 22:30:00

Date(s) :

2026-04-17

Soirée chansons avec Jérôme Tatin, maître chanteur

Ouverture des portes 19h, début spectacle 20h30.

Tarif adulte 17€, réduit 12€ Pizza + verre de vin + spectacle.

Chapiteau chauffé.

Réservation en ligne au 06 63 17 20 69. .

Cirque Tatin 1035 Rue de Saint-julien-en-born Uza 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 17 20 69

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English : Soirée chansons au Cirque Tatin

L’événement Soirée chansons au Cirque Tatin Uza a été mis à jour le 2026-04-11 par Côte Landes Nature Tourisme