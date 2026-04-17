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Soirée chansons au Cirque Tatin Cirque Tatin Uza

Soirée chansons au Cirque Tatin Cirque Tatin Uza

Soirée chansons au Cirque Tatin Cirque Tatin Uza vendredi 17 avril 2026.

Lieu : Cirque Tatin

Adresse : 1035 Rue de Saint-julien-en-born

Ville : 40170 Uza

Département : Landes

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Uza

Soirée chansons au Cirque Tatin

Cirque Tatin 1035 Rue de Saint-julien-en-born Uza Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 20:30:00
fin : 2026-04-17 22:30:00

Date(s) :
2026-04-17

Soirée chansons avec Jérôme Tatin, maître chanteur
Ouverture des portes 19h, début spectacle 20h30.
Tarif adulte 17€, réduit 12€ Pizza + verre de vin + spectacle.
Chapiteau chauffé.
Réservation en ligne au 06 63 17 20 69.   .

Cirque Tatin 1035 Rue de Saint-julien-en-born Uza 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 17 20 69 

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English : Soirée chansons au Cirque Tatin

L’événement Soirée chansons au Cirque Tatin Uza a été mis à jour le 2026-04-11 par Côte Landes Nature Tourisme

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