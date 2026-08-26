Soirée ciné concert La Ruche Saucats

Informations pratiques

Saucats

Soirée ciné concert

La Ruche 1 Allée Montesquieu Saucats Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 18:30:00

fin : 2026-10-24 23:00:00

Date(s) :

2026-10-24

Dès 18h30, découvrez l’exposition photo, puis plongez à 19h dans la projection du film Sunset Jazz’n Blues. Après une pause gourmande de 20h à 21h, place au concert Odyssée du Blues-Womens’Pride un spectacle musical du Big Band Blues Guitar and C° qui rend hommage aux grandes reines du blues et du rhythm and blues. 13 artistes vous feront voyager à travers l’histoire du Blues, entre grandes légendes et voix féminines mythiques. Un spectacle vibrant, intense et chargé d’émotions à vivre en live ! .

La Ruche 1 Allée Montesquieu Saucats 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 97 70 20

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English : Soirée ciné concert

L’événement Soirée ciné concert Saucats a été mis à jour le 2026-08-26 par Sud Bordeaux Tourisme