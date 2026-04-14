Soirée ciné-débat, Foyer communal de Brignon, Brignon

Soirée ciné-débat Vendredi 17 avril, 18h00 Foyer communal de Brignon Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T18:00:00+02:00 – 2026-04-17T20:30:00+02:00

Fin : 2026-04-17T18:00:00+02:00 – 2026-04-17T20:30:00+02:00

Une auberge espagnole poursuivra la soirée.

Foyer communal de Brignon 7 D7, 30190 Brignon Brignon 30190 Gard Occitanie [{« type »: « email », « value »: « libr.air.nimes@gmail.com »}]

Autour du film documentaire “Et si on levait les yeux ?”.