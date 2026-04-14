Soirée Ciné Débat – IN(ACTION), cinema de fronton, Fronton

Soirée Ciné Débat – IN(ACTION) Jeudi 16 avril, 18h30 cinema de fronton Haute-Garonne

réservation obligatoire pour le film (tarif unique 5,50€)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T18:30:00+02:00 – 2026-04-16T22:00:00+02:00

Fin : 2026-04-16T18:30:00+02:00 – 2026-04-16T22:00:00+02:00

La Canopée des Arts, en partenariat avec Veo Cinemas/Ciné Fronton et la librairie La voie des Mots, vous proposent une soirée Ciné Débat autour de la projection du film (IN)ACTION.

Après la projection, venez partager vos ressentis, vos envies, vos frustrations sur la thématique du Climat, dans l’ambiance chaleureuse et bienveillante du café associatif La Canopée.

Boissons et repas disponibles sur place.

Film: Pourquoi avons-nous conscience du changement climatique sans pour autant (toujours) passer à l’action ? La question s’invite dans de nombreuses familles. Notamment celle de Célia et Léo, un couple qui a tout quitté pour s’engager, suscitant parfois désaccords et incompréhensions avec leurs proches.

Pour renouer le dialogue, ils les embarquent avec eux dans un road trip joyeux et non culpabilisant pour tenter d’expliquer les freins à l’action climatique et surtout trouver ensemble les solutions pour les surmonter.

cinema de fronton 34 Av. Alain de Falguières, 31620 Fronton Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://achat.veocinemas.fr/fronton/reserver/F626629/D1776357000/VF/2237800/ »}, {« type »: « email », « value »: « lacanopeedesarts@gmail.com »}]

Cine Fronton + débat à La Canopée avec La Voie des Mots action climat