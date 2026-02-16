FETONS FRONTON MAISON DES VINS ET DU TOURISME Fronton
FETONS FRONTON MAISON DES VINS ET DU TOURISME Fronton vendredi 29 mai 2026.
FETONS FRONTON
MAISON DES VINS ET DU TOURISME 140 Allée du Château Fronton Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Un DJ, un bar à vins, des food-trucks, venez faire la fête dans le parc de la Maison des Vins et Tourisme de Fronton.
Entrée gratuite .
MAISON DES VINS ET DU TOURISME 140 Allée du Château Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 74 80 69 accueil@tourisme-vignobledefronton.fr
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English :
A DJ, a wine bar, food-trucks, come and party in the grounds of the Maison des Vins et Tourisme de Fronton.
L’événement FETONS FRONTON Fronton a été mis à jour le 2026-02-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE