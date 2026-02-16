FETONS FRONTON MAISON DES VINS ET DU TOURISME Fronton

FETONS FRONTON

MAISON DES VINS ET DU TOURISME 140 Allée du Château Fronton Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Un DJ, un bar à vins, des food-trucks, venez faire la fête dans le parc de la Maison des Vins et Tourisme de Fronton.

Entrée gratuite .

MAISON DES VINS ET DU TOURISME 140 Allée du Château Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 74 80 69 accueil@tourisme-vignobledefronton.fr

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English :

A DJ, a wine bar, food-trucks, come and party in the grounds of the Maison des Vins et Tourisme de Fronton.

L’événement FETONS FRONTON Fronton a été mis à jour le 2026-02-16 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE