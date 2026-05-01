SEMAINE DES CULTURES URBAINES À LA CANOPÉE DES ARTS LA CANOPÉE DES ARTS Fronton
SEMAINE DES CULTURES URBAINES À LA CANOPÉE DES ARTS LA CANOPÉE DES ARTS Fronton vendredi 29 mai 2026.
Fronton
SEMAINE DES CULTURES URBAINES À LA CANOPÉE DES ARTS
LA CANOPÉE DES ARTS 175 Avenue de la Dourdenne Fronton Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-29
Un week-end complet dédié aux cultures urbaines, pensé comme une immersion artistique, musicale et visuelle. En partenariat avec le Département de la Haute-Garonne, La Canopée vous ouvre ses portes pour deux soirées complémentaires héritage hip-hop et exploration contemporaine.
Soirée multi-artistes conviant la scène locale et le freestyler Busta Flex. Entre rap inspiré, cercle underground et hip-hop groovy.
CUTTER LE SEUL LA CERCLEUSE POLAR CREW BUSTA FLEX .
LA CANOPÉE DES ARTS 175 Avenue de la Dourdenne Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie
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English :
A full weekend dedicated to urban cultures, designed as an artistic, musical and visual immersion. In partnership with the Département de la Haute-Garonne, La Canopée opens its doors to you for two complementary evenings: hip-hop heritage and contemporary exploration.
L’événement SEMAINE DES CULTURES URBAINES À LA CANOPÉE DES ARTS Fronton a été mis à jour le 2026-05-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE