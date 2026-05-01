EXPOSITION DE PEINTURES ET SCULPTURES MAISON DES VINS ET DU TOURISME Fronton

Fronton

EXPOSITION DE PEINTURES ET SCULPTURES

MAISON DES VINS ET DU TOURISME 140 Allée du Château Fronton Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 14:30:00

fin : 2026-06-22 19:00:00

Date(s) :

2026-05-15

Découvrez l’exposition des sculptures de Bernard Zamis et des peintures de Conie Sénac, dans le magnifique cadre du Chateau de Capdeville.

Toute l’année, la Ville de Fronton vous propose des expositions à la Maison des Vins et du Tourisme (Château de Capdeville). .

MAISON DES VINS ET DU TOURISME 140 Allée du Château Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 74 80 69

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English :

Discover the exhibition of sculptures by Bernard Zamis and paintings by Conie Sénac, in the magnificent setting of the Chateau de Capdeville.

L’événement EXPOSITION DE PEINTURES ET SCULPTURES Fronton a été mis à jour le 2026-05-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE