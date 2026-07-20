Informations pratiques

Herbéviller

Soirée ciné en plein air et repas campagnard

1 Place Saint-Germain Herbéviller Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-22 20:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

la MJC et le Comité des Fêtes d’Herbéviller vous invitent à un moment convivial le samedi 22 août. À partir de 20h, attablez-vous autour du repas campagnard pour 15€ par personne avec apéritif, jambon braisé et ses légumes, glace et 1 boisson. Réservations au 06 70 77 58 63 avant le 10 août.

La soirée se poursuivra avec la projection gratuite du film Wonka à 21h45 en plein air, pour tout public. Une buvette sera présente. Pensez à apporter votre propre siège.Tout public

15 .

1 Place Saint-Germain Herbéviller 54450 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 70 77 58 63

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English :

The MJC and the Herbéviller Festival Committee invite you to a fun gathering on Saturday, August 22. Starting at 8:00 p.m., join us for a country-style dinner for 15? per person, including an aperitif, braised ham with vegetables, ice cream, and one drink. Reservations at 06 70 77 58 63 before August 10.

The evening will continue with a free outdoor screening of the movie “Wonka” at 9:45 p.m., open to all ages. Refreshments will be available. Please bring your own chair.

L’événement Soirée ciné en plein air et repas campagnard Herbéviller a été mis à jour le 2026-07-20 par MAISON DU TOURISME DU PAYS DU LUNEVILLOIS