Soirée cinéma en plein air Courts-métrages Sénergues
samedi 11 juillet 2026 · Sénergues
Informations pratiques
Sénergues
Soirée cinéma en plein air Courts-métrages
Sénergues Aveyron
Tarif : – – EUR
4
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Séance de cinéma Placette de l’église à Sénergues
Une sélection de 9 courts-métrages Sur la route des vacances
Samedi 11 juillet à partir 21h45
Restauration possible Auberge du Castel
Plat + dessert (15€)
Réservation 05 65 42 87 10 4 .
Sénergues 12320 Aveyron Occitanie +33 9 53 79 93 01
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English :
Movie Screening at the Church Square in Sénergues
A selection of 9 short films: On the Way to Vacation
Saturday, July 11, starting at 9:45 p.m.
L’événement Soirée cinéma en plein air Courts-métrages Sénergues a été mis à jour le 2026-06-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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