Informations pratiques

Sénergues

Soirée cinéma en plein air Courts-métrages

Sénergues Aveyron

Tarif : – – EUR

4

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Séance de cinéma Placette de l’église à Sénergues

Une sélection de 9 courts-métrages Sur la route des vacances

Samedi 11 juillet à partir 21h45

Restauration possible Auberge du Castel

Plat + dessert (15€)

Réservation 05 65 42 87 10 4 .

Sénergues 12320 Aveyron Occitanie +33 9 53 79 93 01

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English :

Movie Screening at the Church Square in Sénergues

A selection of 9 short films: On the Way to Vacation

Saturday, July 11, starting at 9:45 p.m.

L’événement Soirée cinéma en plein air Courts-métrages Sénergues a été mis à jour le 2026-06-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)