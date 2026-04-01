Soirée CinéSaire Concert Leen Ade Celtic Harp suivi du film KNEECAP Cinéma le Richelieu Réville

Réville

Soirée CinéSaire Concert Leen Ade Celtic Harp suivi du film KNEECAP

Cinéma le Richelieu 18 Rue Général de Gaulle Réville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 19:30:00

fin : 2026-04-28

Date(s) :

2026-04-28

Dans le cadre de l’événement L’Irlande en Val de Saire , CinéSaire a choisi de vous présenter le mardi 28 avril à 19h30 h au cinéma Le Richelieu, Réville

CONCERT LEEN ADE CELTIC HARP suivi du FILM KNEECAP

Kneecap est un film irlandais réalisé par Rich Peppiatt, sorti en 2024. Il retrace l’ascension du groupe de hip-hop de langue irlandaise Kneecap face à l’oppression britannique en Irlande du Nord, leur combat sur les droits civiques et la sauvegarde de leur langue maternelle.

Tarif 7 € .

Cinéma le Richelieu 18 Rue Général de Gaulle Réville 50760 Manche Normandie +33 9 74 90 30 28 cinema.lerichelieu@gmail.com

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English : Soirée CinéSaire Concert Leen Ade Celtic Harp suivi du film KNEECAP

L’événement Soirée CinéSaire Concert Leen Ade Celtic Harp suivi du film KNEECAP Réville a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Cotentin Le Val de Saire