Soirée CinéSaire Concert Leen Ade Celtic Harp suivi du film KNEECAP Cinéma le Richelieu Réville
Soirée CinéSaire Concert Leen Ade Celtic Harp suivi du film KNEECAP Cinéma le Richelieu Réville mardi 28 avril 2026.
Réville
Soirée CinéSaire Concert Leen Ade Celtic Harp suivi du film KNEECAP
Cinéma le Richelieu 18 Rue Général de Gaulle Réville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 19:30:00
fin : 2026-04-28
Date(s) :
2026-04-28
Dans le cadre de l’événement L’Irlande en Val de Saire , CinéSaire a choisi de vous présenter le mardi 28 avril à 19h30 h au cinéma Le Richelieu, Réville
CONCERT LEEN ADE CELTIC HARP suivi du FILM KNEECAP
Kneecap est un film irlandais réalisé par Rich Peppiatt, sorti en 2024. Il retrace l’ascension du groupe de hip-hop de langue irlandaise Kneecap face à l’oppression britannique en Irlande du Nord, leur combat sur les droits civiques et la sauvegarde de leur langue maternelle.
Tarif 7 € .
Cinéma le Richelieu 18 Rue Général de Gaulle Réville 50760 Manche Normandie +33 9 74 90 30 28 cinema.lerichelieu@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée CinéSaire Concert Leen Ade Celtic Harp suivi du film KNEECAP
L’événement Soirée CinéSaire Concert Leen Ade Celtic Harp suivi du film KNEECAP Réville a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Cotentin Le Val de Saire
À voir aussi à Réville (Manche)
- Randonnée pédestre Familles Rurales Réville 21 juin 2026
- Randonnée pédestre Réville 21 décembre 2026