SOIRÉE CINÉVALLÉE FOYER DE LA MAIRIE Juzet-de-Luchon

SOIRÉE CINÉVALLÉE

FOYER DE LA MAIRIE Chemin de la Cascade Juzet-de-Luchon Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 20:30:00

fin : 2025-12-19 22:30:00

Date(s) :

2025-12-19

Diffusion de Volpone de Maurice Tourneur.

Adhésion annuelle à l’association 8 €.

L’association cinévallée propose mensuellement la découverte d’un film rare, original ou éloigné de nous dans le temps ou l’espace. C’est l’occasion d’un moment convivial où l’on partage le plaisir de voir ou revoir un très bon film sur grand écran, parfois en VO sous-titrée. .

FOYER DE LA MAIRIE Chemin de la Cascade Juzet-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie cinevallee@orange.fr

English :

Screening of Maurice Tourneur’s Volpone .

Annual membership: 8 ?.

German :

Ausstrahlung von Volpone von Maurice Tourneur.

Jahresmitgliedschaft im Verein: 8?

Italiano :

Proiezione del film Volpone di Maurice Tourneur.

Iscrizione annuale all’associazione: 8 euro.

Espanol :

Proyección de Volpone , de Maurice Tourneur.

Afiliación anual a la asociación: 8 €.

L’événement SOIRÉE CINÉVALLÉE Juzet-de-Luchon a été mis à jour le 2025-11-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE