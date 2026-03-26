Soirée Cité Carter Les Maquereaux + L’Arene Humaine + KO Négatif Amiens

Soirée Cité Carter Les Maquereaux + L’Arene Humaine + KO Négatif

17 Quai Bélu Amiens Somme

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 20:30:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Les Maquereaux Rock Chanson | FR/80

En 2020, quatre pirates de la scène rock alternative amiénoise se rencontrent pour secouer et électriser le folklore populaire de la chanson française d’amour.

C’est Souchon qui danse sur les Sex Pistols, Bruel qui flirte avec Sonic Youth et Higelin qui se fait une crête.

L’arène humaine Ska Rap Reggae | FR

L’Arène Humaine c’est cinq gars (Laurent, Guillaume, Julien, Nicholas et Baptiste) qui chantent ce que leur inspire la folie du monde contemporain, entre amertume, colère et dérision. Depuis 2007, le groupe écume les bars et les salles avec son un rock mâtiné d’influences diverses qui vont du ska au funk en passant par le rap et le reggae.

Ko Négatif Rock | FR

Né des cendres de plusieurs projets, KO NÉGATIF balance un rock sombre et nerveux, brassé de gothique, métal, blues, noise et punk. Le tout chanté en français, entre folie, douleur et pulsions brutes.

Sous ses airs tourmentés, le trio dégage surtout une énergie viscérale, prête à tout emporter. Un conseil accroche-toi ça cogne.

Cité Carter

Formation aux métiers du son et de la lumière

Du 13 au 17 avril 2026, la Cité Carter propose une semaine de formation aux métiers du son de concert et de la lumière de spectacle, de 10h à 18h, dans la salle de La Lune des Pirates à Amiens.

Cette immersion en conditions réelles permettra aux participant·es d’acquérir les bases techniques découverte du matériel (micros, câbles, consoles, projecteurs), compréhension du vocabulaire professionnel et gestion de la mise en place technique d’un spectacle.

La semaine se conclura par une mise en pratique lors d’un concert live le vendredi soir, accompagné·es par des techniciennes professionnelles.

Places limitées 5 en son et 5 en lumière.

Participation 20 € par personne.

Inscriptions à envoyer à resaformation@gmail.com (nom, prénom, téléphone et disponibilités).

Les Maquereaux Rock Chanson | FR/80

En 2020, quatre pirates de la scène rock alternative amiénoise se rencontrent pour secouer et électriser le folklore populaire de la chanson française d’amour.

C’est Souchon qui danse sur les Sex Pistols, Bruel qui flirte avec Sonic Youth et Higelin qui se fait une crête.

L’arène humaine Ska Rap Reggae | FR

L’Arène Humaine c’est cinq gars (Laurent, Guillaume, Julien, Nicholas et Baptiste) qui chantent ce que leur inspire la folie du monde contemporain, entre amertume, colère et dérision. Depuis 2007, le groupe écume les bars et les salles avec son un rock mâtiné d’influences diverses qui vont du ska au funk en passant par le rap et le reggae.

Ko Négatif Rock | FR

Né des cendres de plusieurs projets, KO NÉGATIF balance un rock sombre et nerveux, brassé de gothique, métal, blues, noise et punk. Le tout chanté en français, entre folie, douleur et pulsions brutes.

Sous ses airs tourmentés, le trio dégage surtout une énergie viscérale, prête à tout emporter. Un conseil accroche-toi ça cogne.

Cité Carter

Formation aux métiers du son et de la lumière

Du 13 au 17 avril 2026, la Cité Carter propose une semaine de formation aux métiers du son de concert et de la lumière de spectacle, de 10h à 18h, dans la salle de La Lune des Pirates à Amiens.

Cette immersion en conditions réelles permettra aux participant·es d’acquérir les bases techniques découverte du matériel (micros, câbles, consoles, projecteurs), compréhension du vocabulaire professionnel et gestion de la mise en place technique d’un spectacle.

La semaine se conclura par une mise en pratique lors d’un concert live le vendredi soir, accompagné·es par des techniciennes professionnelles.

Places limitées 5 en son et 5 en lumière.

Participation 20 € par personne.

Inscriptions à envoyer à resaformation@gmail.com (nom, prénom, téléphone et disponibilités). .

17 Quai Bélu Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 88 01 contact@lalune.net

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English :

Les Maquereaux Rock Chanson | FR/80

In 2020, four pirates of the Amiens alternative rock scene meet to shake up and electrify the popular folklore of French love songs.

It’s Souchon dancing to the Sex Pistols, Bruel flirting with Sonic Youth and Higelin sporting a crest.

L’arène humaine Ska Rap Reggae | FR

L’Arène Humaine is a group of five guys (Laurent, Guillaume, Julien, Nicholas and Baptiste) who sing about the madness of the contemporary world, between bitterness, anger and derision. Since 2007, the band has been touring bars and concert halls with a rock sound infused with influences ranging from ska and funk to rap and reggae.

Ko Négatif Rock | FR

Born from the ashes of several projects, KO NÉGATIF delivers dark, edgy rock mixed with gothic, metal, blues, noise and punk. All sung in French, between madness, pain and raw impulses.

Beneath their tormented exterior, the trio exude a visceral energy ready to sweep everything away. Here’s a word of advice: hold on tight: it’s hard-hitting.

Cité Carter

Training in sound and lighting

From April 13 to 17, 2026, Cité Carter is offering a week of training in concert sound and show lighting, from 10am to 6pm, at the La Lune des Pirates venue in Amiens.

This immersion in real-life conditions will enable participants to acquire the technical basics: discovering equipment (microphones, cables, consoles, projectors), understanding professional vocabulary and managing the technical set-up of a show.

The week concludes with a live concert on Friday evening, accompanied by professional technicians.

Places are limited: 5 for sound and 5 for lighting.

Fee: 20? per person.

Registration to be sent to resaformation@gmail.com (last name, first name, telephone number and availability).

L’événement Soirée Cité Carter Les Maquereaux + L’Arene Humaine + KO Négatif Amiens a été mis à jour le 2026-03-23 par OT D’AMIENS