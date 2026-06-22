SOIREE CLUB ASTRO DANS LES ETOILES Colombières-sur-Orb

Colombières-sur-Orb

SOIREE CLUB ASTRO DANS LES ETOILES

City park, chemin de la Boulade Colombières-sur-Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Une immersion nocturne à Colombières-sur-Orb pour décoder la Voie lactée et les constellations avec des passionnés. Une parenthèse poétique et fascinante sous le ciel préservé du Caroux, idéale à partager pour une soirée inoubliable.

Participation libre et bienvenue.

Avis aux astronomes en herbe et aux rêveurs nocturnes !

Embarquez pour un voyage inoubliable dans le ciel nocturne du Haut-Languedoc, guidés par les passionnés de notre club Caroux étoilé observation des astres à l’œil nu et au télescope, découverte des constellations… Un moment magique à ne pas manquer !

Explorez les secrets de l’univers lors d’un rendez-vous nocturne d’exception à Colombières-sur-Orb. Encadrée par des passionnés, cette animation vous invite à lever les yeux vers le ciel pour décrypter les constellations, les planètes et l’immensité de la Voie lactée. Profitez d’un cadre préservé, idéal pour l’observation astronomique à l’abri des lumières de la ville. Équipé de matériel d’observation ou simplement allongé sous les étoiles, laissez-vous conter les légendes mythologiques qui habitent notre galaxie. Une expérience poétique et fascinante, parfaite pour partager un moment unique en famille, en couple ou entre amis. Venez vivre une aventure cosmique captivante au plus près des sommets et de la nature sauvage du Haut-Languedoc.

Participation libre et bienvenue.

Animé par Caroux étoilé, club astro de Cebenna. .

City park, chemin de la Boulade Colombières-sur-Orb 34390 Hérault Occitanie

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English : SOIREE CLUB ASTRO DANS LES ETOILES

A nighttime stargazing experience in Colombières-sur-Orb to explore the Milky Way and the constellations with fellow enthusiasts. A poetic and fascinating escape under the unspoiled skies of Caroux—the perfect way to share an unforgettable evening.

Free admission; all are welcome.

L’événement SOIREE CLUB ASTRO DANS LES ETOILES Colombières-sur-Orb a été mis à jour le 2026-06-22 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC