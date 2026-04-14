Tourville-sur-Arques

[Soirée Cluedo] Voyage en 1969

Château de Mirosmesnil Tourville-sur-Arques Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 19:30:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Le temps d’une soirée, remontez en 1958 et venez mener l’enquête dans le cadre exceptionnel du Château de Miromesnil.

Interrogez les suspects, rassemblez les indices et tentez de résoudre le mystère avant les autres équipes. Entre suspense, observation et déduction, chaque détail peut vous rapprocher de la vérité…

> Réservation obligatoire .

Château de Mirosmesnil Tourville-sur-Arques 76550 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 85 02 80 chateaumiromesnil@orange.fr

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English : [Soirée Cluedo] Voyage en 1969

L’événement [Soirée Cluedo] Voyage en 1969 Tourville-sur-Arques a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie