Tourville-sur-Arques

[Escape Game] Mémoires de la fôret

Château de Miromesnil Tourville-sur-Arques Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 14:30:00

fin : 2026-04-23 16:00:00

Date(s) :

2026-04-16 2026-04-23

Ferdinand Taupe est bien, bien embêté ! On lui a demandé de se souvenir d’une phrase mais… il l’a oubliée ! Cependant, il est certain de pouvoir s’en rappeler si vous l’aidez à retrouver les 5 morceaux dispersés à travers les 5 ateliers ! Êtes-vous prêts à aider Ferdinand à retrouver le message qu’on lui a confié ?

Si votre enfant aime les livres Mémoires de la forêt , cet escape game est fait pour lui !

10€ par enfant et 8€ par accompagnateur.

Pour les enfants de 8 à 12 ans.

Réservation obligatoire 06 33 94 89 47 .

Château de Miromesnil Tourville-sur-Arques 76550 Seine-Maritime Normandie +33 6 33 94 89 47 scolaires.miromesnil@gmail.com

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English : [Escape Game] Mémoires de la fôret

L’événement [Escape Game] Mémoires de la fôret Tourville-sur-Arques a été mis à jour le 2026-02-10 par Seine-Maritime Attractivité