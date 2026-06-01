[Conférence] Boire l’eau du robinet ? Salle du Conseil Tourville-sur-Arques
[Conférence] Boire l’eau du robinet ? Salle du Conseil Tourville-sur-Arques mardi 23 juin 2026.
Tourville-sur-Arques
[Conférence] Boire l’eau du robinet ?
Salle du Conseil / 2 Rue de Miromesnil Tourville-sur-Arques Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 19:30:00
fin : 2026-06-23
Date(s) :
2026-06-23
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Salle du Conseil / 2 Rue de Miromesnil Tourville-sur-Arques 76550 Seine-Maritime Normandie +33 6 26 94 39 19 contact@chayah.fr
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English : [Conférence] Boire l’eau du robinet ?
L’événement [Conférence] Boire l’eau du robinet ? Tourville-sur-Arques a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie
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