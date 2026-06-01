[Conférence] Boire l’eau du robinet ? Salle du Conseil Tourville-sur-Arques mardi 23 juin 2026.

Tourville-sur-Arques

[Conférence] Boire l’eau du robinet ?

Salle du Conseil / 2 Rue de Miromesnil Tourville-sur-Arques Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 19:30:00

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

Chaque jour, nous buvons plusieurs litres d’eau… Mais savons-nous réellement ce qu’elle contient et quel impact elle peut avoir sur notre santé et notre vitalité ? Si, comme nous, vous êtes passionné.e par l’eau et ses enjeux, ne manquez pas les conférences gratuites de Loïc Sallet !

En 2026, Loïc Sallet part à votre rencontre à travers une tournée d’évènements mêlant conférences, ateliers et participations à des festivals. Une invitation à explorer l’eau sous un angle nouveau, entre connaissances scientifiques, observations de terrain et approches sensibles. .

Salle du Conseil / 2 Rue de Miromesnil Tourville-sur-Arques 76550 Seine-Maritime Normandie +33 6 26 94 39 19 contact@chayah.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : [Conférence] Boire l’eau du robinet ?

L’événement [Conférence] Boire l’eau du robinet ? Tourville-sur-Arques a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie