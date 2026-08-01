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AGENDA · Mauvières

Soirée cochon à la broche Mauvières

samedi 22 août 2026 · Mauvières

Soirée cochon à la broche Mauvières

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
19:30:00
Ville
36370 Mauvières
Département
Indre
Tarif
22 22 22 Tarif de base plein tarif

Mauvières

Soirée cochon à la broche

Mauvières Indre

Tarif : 22 – 22 – EUR
22
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-22 19:30:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Le comité des fêtes de Mauvières vous invite à une soirée cochon à la broche animée par Jf animation
Au menu
– rosé pamplemousse
– assiette de crudités
– cochon à la broche et pommes de terre
– fromage / salade
– salade de fruits
Le tout dans une ambiance conviviale et festive ! 22  .

Mauvières 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 6 48 39 93 58 

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English :

The Mauvières festival committee organizes its annual flea market.

L’événement Soirée cochon à la broche Mauvières a été mis à jour le 2026-07-30 par Destination Brenne

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