Informations pratiques

Mauvières

Soirée cochon à la broche

Mauvières Indre

Tarif : 22 – 22 – EUR

22

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-22 19:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Le comité des fêtes de Mauvières vous invite à une soirée cochon à la broche animée par Jf animation

Au menu

– rosé pamplemousse

– assiette de crudités

– cochon à la broche et pommes de terre

– fromage / salade

– salade de fruits

Le tout dans une ambiance conviviale et festive ! 22 .

Mauvières 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 6 48 39 93 58

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Mauvières festival committee organizes its annual flea market.

L’événement Soirée cochon à la broche Mauvières a été mis à jour le 2026-07-30 par Destination Brenne