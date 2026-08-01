Soirée cochon à la broche Mauvières
samedi 22 août 2026 · Mauvières
Informations pratiques
Mauvières
Soirée cochon à la broche
Mauvières Indre
Tarif : 22 – 22 – EUR
22
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-22 19:30:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Le comité des fêtes de Mauvières vous invite à une soirée cochon à la broche animée par Jf animation
Au menu
– rosé pamplemousse
– assiette de crudités
– cochon à la broche et pommes de terre
– fromage / salade
– salade de fruits
Le tout dans une ambiance conviviale et festive ! 22 .
Mauvières 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 6 48 39 93 58
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Mauvières festival committee organizes its annual flea market.
L’événement Soirée cochon à la broche Mauvières a été mis à jour le 2026-07-30 par Destination Brenne
À voir aussi à Mauvières (Indre)
- Randonnée pédestre Mauvières 20 septembre 2026