Soirée cochon à la broche Place du 8 mai 1945 Saint-Jean-Ligoure
Soirée cochon à la broche Place du 8 mai 1945 Saint-Jean-Ligoure jeudi 11 juin 2026.
Saint-Jean-Ligoure
Soirée cochon à la broche
Place du 8 mai 1945 Bistrot Saint-Jean Saint-Jean-Ligoure Haute-Vienne
Tarif : 27 – 27 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 19:00:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-06-11
Avec l’été, les bonnes traditions reprennent au Bistrot Saint-Jean le célèbre cochon à la broche fait son grand retour ! Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, venez savourer ce moment festif autour d’une belle tablée.
Réservation fortement conseillée. .
Place du 8 mai 1945 Bistrot Saint-Jean Saint-Jean-Ligoure 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 50 30 89 contact@bistrot-st-jean.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée cochon à la broche
L’événement Soirée cochon à la broche Saint-Jean-Ligoure a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus