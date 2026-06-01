Soirée cochon à la broche Place du 8 mai 1945 Saint-Jean-Ligoure jeudi 11 juin 2026.

Saint-Jean-Ligoure

Soirée cochon à la broche

Place du 8 mai 1945 Bistrot Saint-Jean Saint-Jean-Ligoure Haute-Vienne

Tarif : 27 – 27 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 19:00:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-06-11

Avec l’été, les bonnes traditions reprennent au Bistrot Saint-Jean le célèbre cochon à la broche fait son grand retour ! Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, venez savourer ce moment festif autour d’une belle tablée.

Réservation fortement conseillée. .

Place du 8 mai 1945 Bistrot Saint-Jean Saint-Jean-Ligoure 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 50 30 89 contact@bistrot-st-jean.fr

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English : Soirée cochon à la broche

L’événement Soirée cochon à la broche Saint-Jean-Ligoure a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus