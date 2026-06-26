Informations pratiques

Les Salelles

SOIRÉE COCHON GRILLÉ

Le Montet Les Salelles Lozère

Tarif : 13 – 13 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 20:00:00

fin : 2026-07-03 23:59:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Tous les vendredis soirs à 20h, l’Auberge du Montet vous accueille pour une soirée cochon grillé avec animation musicale !

Au menu Kir de bienvenue, Charcuterie, cochon grillé, truffade, coupétade, vin et café.

Sur réservation au 04 66 48 24 42 ou 06 71 12 69 63.

Tarif 26€ par adulte et 13€ par enfant (-12ans).

Tous les vendredis soirs à 20h, l’Auberge du Montet vous accueille pour une soirée cochon grillé avec animation musicale !

Au menu Kir de bienvenue, Charcuterie, cochon grillé, truffade, coupétade, vin et café.

Sur réservation au 04 66 48 24 42 ou 06 71 12 69 63.

Tarif 26€ par adulte et 13€ par enfant (-12ans). .

Le Montet Les Salelles 48230 Lozère Occitanie +33 4 66 48 24 42

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English :

Every Friday night at 8 p.m., the Auberge du Montet welcomes you for a grilled pork dinner with live music!

On the menu: a welcome Kir, charcuterie, grilled pork, truffade, coup%E9tade, wine, and coffee.

Reservations required at 04 66 48 24 42 or 06 71 12 69 63.

Price: 26? per adult and 13? per child (under 12).

L’événement SOIRÉE COCHON GRILLÉ Les Salelles a été mis à jour le 2026-06-26 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn