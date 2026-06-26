SOIRÉE COCHON GRILLÉ Les Salelles
vendredi 3 juillet 2026 · Les Salelles
Informations pratiques
Les Salelles
SOIRÉE COCHON GRILLÉ
Le Montet Les Salelles Lozère
Tarif : 13 – 13 – EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 20:00:00
fin : 2026-07-03 23:59:00
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Tous les vendredis soirs à 20h, l’Auberge du Montet vous accueille pour une soirée cochon grillé avec animation musicale !
Au menu Kir de bienvenue, Charcuterie, cochon grillé, truffade, coupétade, vin et café.
Sur réservation au 04 66 48 24 42 ou 06 71 12 69 63.
Tarif 26€ par adulte et 13€ par enfant (-12ans).
Tous les vendredis soirs à 20h, l’Auberge du Montet vous accueille pour une soirée cochon grillé avec animation musicale !
Au menu Kir de bienvenue, Charcuterie, cochon grillé, truffade, coupétade, vin et café.
Sur réservation au 04 66 48 24 42 ou 06 71 12 69 63.
Tarif 26€ par adulte et 13€ par enfant (-12ans). .
Le Montet Les Salelles 48230 Lozère Occitanie +33 4 66 48 24 42
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English :
Every Friday night at 8 p.m., the Auberge du Montet welcomes you for a grilled pork dinner with live music!
On the menu: a welcome Kir, charcuterie, grilled pork, truffade, coup%E9tade, wine, and coffee.
Reservations required at 04 66 48 24 42 or 06 71 12 69 63.
Price: 26? per adult and 13? per child (under 12).
L’événement SOIRÉE COCHON GRILLÉ Les Salelles a été mis à jour le 2026-06-26 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn
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