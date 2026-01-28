Soirée cochon grillé Montaillé
Soirée cochon grillé Montaillé samedi 21 mars 2026.
Soirée cochon grillé
Salle des fêtes Montaillé Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 20:00:00
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Organisée par l’APE. .
Salle des fêtes Montaillé 72120 Sarthe Pays de la Loire ape.montaille.ecorpain@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée cochon grillé Montaillé a été mis à jour le 2026-01-28 par Pays Perche Sarthois