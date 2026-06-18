Soirée COCKTAIL à Carrément Citoyen Carrément Citoyen Labrit
Soirée COCKTAIL à Carrément Citoyen Carrément Citoyen Labrit vendredi 3 juillet 2026.
Labrit
Soirée COCKTAIL à Carrément Citoyen
Carrément Citoyen 51 ROUTE DES PLANTONS Labrit Landes
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:30:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Vendredi 3 JUILLET 2026 à partir de 19h30, Carrément Citoyen vous propose une Soirée Cocktail pleine de saveurs et de bonne humeur !
Venez partager un moment convivial autour de cocktails préparés pour l’occasion
Vendredi 3 JUILLET 2026 à partir de 19h30, Carrément Citoyen vous propose une Soirée Cocktail pleine de saveurs et de bonne humeur !
Venez partager un moment convivial autour de cocktails préparés pour l’occasion .
Carrément Citoyen 51 ROUTE DES PLANTONS Labrit 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 51 52 40 carrementcitoyen@gmail.com
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English : Soirée COCKTAIL à Carrément Citoyen
Friday, July 3, 2026, starting at 7:30 p.m., Carrément Citoyen invites you to a cocktail party full of flavor and good cheer!
Come enjoy a friendly get-together over cocktails prepared especially for the occasion.
L’événement Soirée COCKTAIL à Carrément Citoyen Labrit a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Cœur Haute Lande
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