Soirée COCKTAIL à Carrément Citoyen Carrément Citoyen Labrit

Labrit

Soirée COCKTAIL à Carrément Citoyen

Carrément Citoyen 51 ROUTE DES PLANTONS Labrit Landes

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:30:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Vendredi 3 JUILLET 2026 à partir de 19h30, Carrément Citoyen vous propose une Soirée Cocktail pleine de saveurs et de bonne humeur !

Venez partager un moment convivial autour de cocktails préparés pour l’occasion

Vendredi 3 JUILLET 2026 à partir de 19h30, Carrément Citoyen vous propose une Soirée Cocktail pleine de saveurs et de bonne humeur !

Venez partager un moment convivial autour de cocktails préparés pour l’occasion .

Carrément Citoyen 51 ROUTE DES PLANTONS Labrit 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 51 52 40 carrementcitoyen@gmail.com

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English : Soirée COCKTAIL à Carrément Citoyen

Friday, July 3, 2026, starting at 7:30 p.m., Carrément Citoyen invites you to a cocktail party full of flavor and good cheer!

Come enjoy a friendly get-together over cocktails prepared especially for the occasion.

L’événement Soirée COCKTAIL à Carrément Citoyen Labrit a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Cœur Haute Lande