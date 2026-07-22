Informations pratiques

Murols

Soirée cocktails à l’Auberge de Murols

Murols Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-05

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Cocktails avec ou sans alcool, Planches à partager, ardoises gourmandes et spécialités à déguster !

En terrasse, bonne humeur et moment de détente entre amis ou en famille.

Pensez à réserver au 05 65 44 22 68

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Murols 12600 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 22 68

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English :

Alcoholic and non-alcoholic cocktails, platters to share, gourmet slates, and specialties to savor!

On the terrace, enjoy a cheerful atmosphere and a relaxing time with friends or family.

Be sure to make a reservation at 05 65 44 22 68

L’événement Soirée cocktails à l’Auberge de Murols Murols a été mis à jour le 2026-07-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)