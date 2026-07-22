Soirée cocktails à l’Auberge de Murols Murols
mercredi 5 août 2026 · Murols
Informations pratiques
Murols
Soirée cocktails à l’Auberge de Murols
Murols Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-05
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Cocktails avec ou sans alcool, Planches à partager, ardoises gourmandes et spécialités à déguster !
En terrasse, bonne humeur et moment de détente entre amis ou en famille.
Pensez à réserver au 05 65 44 22 68
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Murols 12600 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 22 68
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English :
Alcoholic and non-alcoholic cocktails, platters to share, gourmet slates, and specialties to savor!
On the terrace, enjoy a cheerful atmosphere and a relaxing time with friends or family.
Be sure to make a reservation at 05 65 44 22 68
L’événement Soirée cocktails à l’Auberge de Murols Murols a été mis à jour le 2026-07-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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