Soirée Comedy Club EAUZE Eauze

Eauze

Soirée Comedy Club

EAUZE 1330 route de Manciet Eauze Gers

Tarif : – – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 18:30:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Cette année marque la quatrième édition, et c’est toujours un réel plaisir de vous y retrouver !

Au programme quatre humoristes, une scène, zéro filtre.

Rires, gourmandise et ambiance estivale sont au rendez-vous lors de cette soirée conviviale.

Découvrez la Maison Gascogne Armagnac autour d’un cocktail de bienvenue. Profitez ensuite des food trucks et des producteurs locaux installés en terrasse, puis place au stand-up avec un spectacle proposé dans une salle climatisée.

Participation au chapeau pour les artistes.

Spectacle déconseillé aux moins de 14 ans.

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EAUZE 1330 route de Manciet Eauze 32800 Gers Occitanie +33 5 32 09 43 94 bienvenue@lamaisongascognearmagnac.fr

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English :

This year marks the fourth edition, and it’s always a real pleasure to see you there!

On the program: four comedians, one stage, no holds barred.

Laughter, delicious food, and a summery atmosphere await you during this fun-filled evening.

Discover Maison Gascogne Armagnac over a welcome cocktail. Then enjoy the food trucks and local producers set up on the terrace, followed by stand-up comedy in an air-conditioned venue.

Donations for the artists.

Show not recommended for children under 14.

L’événement Soirée Comedy Club Eauze a été mis à jour le 2026-06-11 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65