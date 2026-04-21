Soirée Concert 4Feroler Restaurant Les Pâturages Chapelle-des-Bois

Chapelle-des-Bois

Soirée Concert 4Feroler

Restaurant Les Pâturages 25 Route des Pâturages Chapelle-des-Bois Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 19:00:00

fin : 2026-05-01 23:30:00

Date(s) :

2026-05-01

Alex et Max vous proposent de venir écouter les 4Feroler pour un concert gratuit aux Pâturages.

Folk, rock et gentiane vous attendent.

Petite restauration sur place.

Ils vous attendent nombreux !!

Sans réservation. .

Restaurant Les Pâturages 25 Route des Pâturages Chapelle-des-Bois 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 29 12

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English : Soirée Concert 4Feroler

L’événement Soirée Concert 4Feroler Chapelle-des-Bois a été mis à jour le 2026-04-21 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS