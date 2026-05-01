Fête Bio Chapelle-des-Bois
Fête Bio Chapelle-des-Bois samedi 8 août 2026.
Chapelle-des-Bois
Fête Bio
Ferme de Nondance Chapelle-des-Bois Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 14:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08 2026-08-09
24e édition du marché bio et artisanal de Chapelle des Bois. Une 60aine d’exposants seront présents fruits et légumes, fromage, pain, miel, charcuterie, confitures, huiles, farines, tisanes, vins et alcools, vêtements, ustensiles de cuisine, cosmétiques, produits d’entretien, articles thérapeutiques, livres, associations et organismes d’information…etc.
Diverses animations et conférences seront proposées durant tout le weekend.
Restauration bio le samedi soir et le dimanche midi et buvette bio approvisionnée auprès de producteurs locaux.
Organisé par l’association du village Tourisme Vert et Blanc, avec le soutien de la commune de Chapelle des Bois, du Département du Doubs et des bénévoles.
Entrée libre. .
Ferme de Nondance Chapelle-des-Bois 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 72 11 40 elanorjolidon@hotmail.com
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English : Fête Bio
L’événement Fête Bio Chapelle-des-Bois a été mis à jour le 2026-05-22 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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