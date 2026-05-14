Chapelle-des-Bois

Retraite pouvoirs et vibrations

Bâtiment 4 saisons Chapelle-des-Bois Doubs

Tarif : 140 – 140 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:30:00

fin : 2026-09-06 12:00:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-07-18 2026-08-15 2026-09-05 2026-10-17

Offrez-vous 2 jours de pause loin des tracas du quotidien. Stage de ressourcement dédiée uniquement à votre bien-être en alliant des temps de méditations, et une pratique d’activités douces en intérieur comme en pleine nature.

Informations et réservations par téléphone. .

Bâtiment 4 saisons Chapelle-des-Bois 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 79 00 49

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English : Retraite pouvoirs et vibrations

L’événement Retraite pouvoirs et vibrations Chapelle-des-Bois a été mis à jour le 2026-05-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS