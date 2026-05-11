Chapelle-des-Bois

Retraite nature et bien-être

Bâtiment 4 saisons Chapelle-des-Bois Doubs

Tarif : 380 – 380 – 625 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 09:30:00

fin : 2026-09-04 12:30:00

Date(s) :

2026-07-27 2026-08-10 2026-08-31 2026-10-26 2026-12-21

Offrez-vous 2 jours de pause loin des tracas du quotidien. Une journée de ressourcement dédiée uniquement à votre bien-être en alliant des temps de méditations, et une pratique d’activités douces en intérieur comme en pleine nature.

Informations et réservations par téléphone. .

Bâtiment 4 saisons Chapelle-des-Bois 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 79 00 49

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English : Retraite nature et bien-être

L’événement Retraite nature et bien-être Chapelle-des-Bois a été mis à jour le 2026-05-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS