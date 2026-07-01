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AGENDA · Chapelle-des-Bois

Jeu de piste orientation Chapelle-des-Bois

vendredi 24 juillet 2026 · Chapelle-des-Bois

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Ville
25240 Chapelle-des-Bois
Département
Doubs
Tarif
15 15 15 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Chapelle-des-Bois

Jeu de piste orientation

Chapelle-des-Bois Doubs

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 17:00:00
fin : 2026-07-24 19:00:00

Date(s) :
2026-07-24

Initiation à l’orientation à travers des mini-parcours
pour petits et grands   .

Chapelle-des-Bois 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 79 00 49 

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English : Jeu de piste orientation

L’événement Jeu de piste orientation Chapelle-des-Bois a été mis à jour le 2026-07-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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