Informations pratiques

Chapelle-des-Bois

Jeu de piste orientation

Chapelle-des-Bois Doubs

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 17:00:00

fin : 2026-07-24 19:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Initiation à l’orientation à travers des mini-parcours

pour petits et grands .

Chapelle-des-Bois 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 79 00 49

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English : Jeu de piste orientation

L’événement Jeu de piste orientation Chapelle-des-Bois a été mis à jour le 2026-07-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS