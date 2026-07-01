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AGENDA · Chapelle-des-Bois

Bain de forêt Chapelle-des-Bois

jeudi 23 juillet 2026 · Chapelle-des-Bois

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
17:30:00
Ville
25240 Chapelle-des-Bois
Département
Doubs
Tarif
15 15 15 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Chapelle-des-Bois

Bain de forêt

Chapelle-des-Bois Doubs

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 17:30:00
fin : 2026-07-23 18:30:00

Date(s) :
2026-07-23

Temps de relaxation en communion avec la
nature   .

Chapelle-des-Bois 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 79 00 49 

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English : Bain de forêt

L’événement Bain de forêt Chapelle-des-Bois a été mis à jour le 2026-07-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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