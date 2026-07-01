Informations pratiques

Chapelle-des-Bois

Bain de forêt

Chapelle-des-Bois Doubs

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 17:30:00

fin : 2026-07-23 18:30:00

Date(s) :

2026-07-23

Temps de relaxation en communion avec la

nature .

Chapelle-des-Bois 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 79 00 49

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bain de forêt

L’événement Bain de forêt Chapelle-des-Bois a été mis à jour le 2026-07-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS