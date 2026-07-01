Informations pratiques

Chapelle-des-Bois

Histoire des passeurs

Chapelle-des-Bois Doubs

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 08:30:00

fin : 2026-07-24 11:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Rando commentée sur les traces des passeurs de

Chapelle des Bois pendant la Seconde Guerre Mondiale .

Chapelle-des-Bois 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 79 00 49

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English : Histoire des passeurs

L’événement Histoire des passeurs Chapelle-des-Bois a été mis à jour le 2026-07-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS