AGENDA · Chapelle-des-Bois
Histoire des passeurs Chapelle-des-Bois
vendredi 24 juillet 2026 · Chapelle-des-Bois
Informations pratiques
Chapelle-des-Bois
Histoire des passeurs
Chapelle-des-Bois Doubs
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 08:30:00
fin : 2026-07-24 11:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Rando commentée sur les traces des passeurs de
Chapelle des Bois pendant la Seconde Guerre Mondiale .
Chapelle-des-Bois 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 79 00 49
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English : Histoire des passeurs
L’événement Histoire des passeurs Chapelle-des-Bois a été mis à jour le 2026-07-17 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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