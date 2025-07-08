Savoir-faire en fête & Spectacle Les Silencieux La Chevauchée Écomusée Maison Michaud Chapelle-des-Bois

Chapelle-des-Bois

Savoir-faire en fête & Spectacle Les Silencieux La Chevauchée

Écomusée Maison Michaud 26 combe des Cives Chapelle-des-Bois Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 14:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Savoir-faire en Fête

La Chevauchée Spectacle équestre Les Silencieux

18e Rando des Passeurs

Une journée culturelle, riche en découvertes et rencontres vous attend…

Dans le cadre des Journées du patrimoine de Pays et des Moulins, du programme de festivités des 40 ans du PNR du Haut-Jura et de l’itinérance équestre La Chevauchée qui aura lieu en juin de La Pesse à Chapelle-des-Bois, l’écomusée proposera un après-midi riche en rencontres, échanges et découvertes surprenantes.

Des démonstrations de savoir-faire seront proposés et l’écomusée accueillera le spectacle équestre Les Silencieux par l’association Les Chevaux Célestes. Ce spectacle clôturera La Chevauchée, itinérance équestre dans le Haut-Jura organisée par cette association depuis La Pesse jusqu’à Chapelle-des-Bois.

Cette même journée, se déroulera la Rando des passeurs organisée par le Mur aux fleurs de Lys.

>> Savoir-faire en fête

De 14h à 18h à L’Écomusée Maison Michaud

L’écomusée vous propose un après-midi de rencontres et d’échanges avec des artisans du Jura et du Doubs fabrication de sangles avec une sanglière, forge, travail du bois, horlogerie comtoise, travail de la laine, de la chaux, fabrication de cordes, démonstrations de fauche, herboristerie… Assistez à des démonstrations de savoir-faire spécifiques des montagnes du Jura.

Découvrez la Maison Michaud, ferme à tuyé du 17e siècle, typique du Haut-Doubs, son architecture, son environnement et la vie des hommes autrefois. Tout au long du parcours de visite, vous serez surpris par l’ingéniosité des habitants qui ont su s’adapter aux rigoureux et longs hivers ainsi qu’à l’isolement.

Visite libre de l’écomusée.

Visites guidées de la pièce à feu à 15h.

Participation libre.

Au départ de l’écomusée parcours d’interprétation de 5km permettant de découvrir la bataille de la Combe de Cives qui a eu lieu en août 1944.

>> Spectacle équestre Les Silencieux La Chevauchée

A 16h un spectacle équestre hors du commun, Les Silencieux vous sera présenté par l’association Les Chevaux Célestes. Ce spectacle clôturera La Chevauchée, itinérance équestre et culturelle dans le Haut-Jura, organisée par cette association depuis La Pesse jusqu’à Chapelle-des-Bois.

Gratuit

La Chevauchée

Du 9 au 28 juin prochain, se déroulera La Chevauchée ; une itinérance à cheval au sein du massif du Jura pendant laquelle seront proposés des spectacles avec les chevaux en liberté, de la médiation équine au sein des écoles et des EHPAD, et des veillée participatives.

Le projet est porté par Céleste Solsona, artiste équestre et fondatrice de l’association Les Chevaux Célestes.

La dernière étape de La Chevauchée se fera à l’Écomusée Maison Michaud le dimanche 28 juin avec la présentation du spectacle Les Silencieux.

Spectacle Les Silencieux

“Mes chevaux de vent,

Mes maîtres silencieux,

créatures intercesseuses, entre le visible et l’invisible, le domestique et le sauvage.

Nous avons noué nos destins, vos respirations me traversent, vous êtes peuplés de lichens, d’oiseaux, d’espace…

Le tissage de nos existences élargi mon humanité.

Dans le sillage de vos pas, je réapprends, à faire monde avec les écailles, les écorces, les griffes et les dialectes lointains.

L’autre est ta force ! Hurle la harde, prends en soin !”

Dans ce spectacle, pas de prouesses, ni d’acrobaties. Nous sommes dans l’intimité d’un troupeau qui nous parle des liens invisibles qui se tissent entre humains et non-humains. Les chevaux jouent avec Céleste comme ils joueraient entre eux, ils bondissent, oreilles couchées, encolures tendues. Ils lancent leurs antérieurs, se cabrent, laissent exprimer toute leur puissance, puis viennent blottir leur tête les uns contre les autres.

Le spectacle se déroule dans le silence total, avec pour seule musique le souffle des chevaux et le bruit de leurs sabots.

Information sur les animations prévues à l’écomusée le dimanche 28 juin

Tél. 03 81 69 27 42 ecomusee.jura@gmail.com

www.ecomusee-jura.fr

Cette même journée, est organisée à Chapelle-des-Bois, la Rando des Passeurs.

>> 18ème Rando des Passeurs

Organisée chaque dernier dimanche de juin, la Rando des Passeurs, cette randonnée historique annuelle à travers le Risoux(d) sur les traces des Passeurs de la guerre 39-45, est l’occasion de faire connaissance avec l’histoire de la région. Les parcours sont jalonnés de panneaux expliquant l’histoire des passeurs et mettant en avant le patrimoine naturel et architectural des lieux.

Deux parcours sont proposés pour cette 18e édition

• Parcours vert 7,6 km

Départ et arrivée à Chapelle-des-Bois

Tarif 7 €

• Parcours rouge 14,1 km

Départ de Chapelle-des-Bois en bus jusqu’à Le Sentier (Suisse)

Retour en randonnée jusqu’à Chapelle-des-Bois

Ou possibilité de faire l’aller en randonnée depuis Le Sentier (Suisse) et le retour en bus depuis Chapelle-des-Bois

Tarif 13 €

À la ferme de Nondance à Chapelle-des-Bois, des repas sont proposés et une exposition sur la résistance et les passeurs est présentée.

Toutes les informations le site www.randodespasseurs.com .

Écomusée Maison Michaud 26 combe des Cives Chapelle-des-Bois 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 27 42

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English : Savoir-faire en fête & Spectacle Les Silencieux La Chevauchée

L’événement Savoir-faire en fête & Spectacle Les Silencieux La Chevauchée Chapelle-des-Bois a été mis à jour le 2026-04-26 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)