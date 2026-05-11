Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Stages et séjours bien-être et smoothies Chapelle-des-Bois

Stages et séjours bien-être et smoothies Chapelle-des-Bois samedi 6 juin 2026.

Adresse : Bâtiment 4 saisons

Ville : 25240 Chapelle-des-Bois

Département : Doubs

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : lundi 8 juin 2026

Tarif : 400 400 400 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Chapelle-des-Bois

Stages et séjours bien-être et smoothies

Bâtiment 4 saisons Chapelle-des-Bois Doubs

Tarif : 400 – 400 – 400 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-08

Date(s) :
2026-06-06

3 jours de retraite dédiés au ressourcement de votre corps et de votre esprit. Pratiquez des activités douces et des séances de méditation, découvrez une autre alimentation, compatible avec les efforts sportifs et favorable à votre organisme. Séjour encadré par une praticienne bien-être et une naturophate.

AU PROGRAMME
Randonnée quotidienne
Méditations
Soin sonores
Fly Yoga
Temps d’échange
avec une naturopathe
Bains de forêt
Massages

Informations et réservations par téléphone.   .

Bâtiment 4 saisons Chapelle-des-Bois 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 79 00 49 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Stages et séjours bien-être et smoothies

L’événement Stages et séjours bien-être et smoothies Chapelle-des-Bois a été mis à jour le 2026-05-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

À voir aussi à Chapelle-des-Bois (Doubs)