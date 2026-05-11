Stages et séjours bien-être et smoothies Chapelle-des-Bois
Stages et séjours bien-être et smoothies Chapelle-des-Bois samedi 6 juin 2026.
Chapelle-des-Bois
Stages et séjours bien-être et smoothies
Bâtiment 4 saisons Chapelle-des-Bois Doubs
Tarif : 400 – 400 – 400 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-08
Date(s) :
2026-06-06
3 jours de retraite dédiés au ressourcement de votre corps et de votre esprit. Pratiquez des activités douces et des séances de méditation, découvrez une autre alimentation, compatible avec les efforts sportifs et favorable à votre organisme. Séjour encadré par une praticienne bien-être et une naturophate.
AU PROGRAMME
Randonnée quotidienne
Méditations
Soin sonores
Fly Yoga
Temps d’échange
avec une naturopathe
Bains de forêt
Massages
Informations et réservations par téléphone. .
Bâtiment 4 saisons Chapelle-des-Bois 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 79 00 49
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English : Stages et séjours bien-être et smoothies
L’événement Stages et séjours bien-être et smoothies Chapelle-des-Bois a été mis à jour le 2026-05-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS