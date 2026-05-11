Chapelle-des-Bois

Stages et séjours bien-être et smoothies

Bâtiment 4 saisons Chapelle-des-Bois Doubs

Tarif : 400 – 400 – 400 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-08

Date(s) :

2026-06-06

3 jours de retraite dédiés au ressourcement de votre corps et de votre esprit. Pratiquez des activités douces et des séances de méditation, découvrez une autre alimentation, compatible avec les efforts sportifs et favorable à votre organisme. Séjour encadré par une praticienne bien-être et une naturophate.

AU PROGRAMME

Randonnée quotidienne

Méditations

Soin sonores

Fly Yoga

Temps d’échange

avec une naturopathe

Bains de forêt

Massages

Informations et réservations par téléphone. .

Bâtiment 4 saisons Chapelle-des-Bois 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 79 00 49

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English : Stages et séjours bien-être et smoothies

L’événement Stages et séjours bien-être et smoothies Chapelle-des-Bois a été mis à jour le 2026-05-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS