Spectacle Frigo Opus 2 Chapelle-des-Bois
Spectacle Frigo Opus 2 Chapelle-des-Bois vendredi 15 mai 2026.
Chapelle-des-Bois
Spectacle Frigo Opus 2
Au départ des pistes Chapelle-des-Bois Doubs
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif réduit
Tarif jeunes
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 19:00:00
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
Organisée par l’association l’appel des bois.
Spectacle tout public en extérieur (repli à la ferme Nondance en cas de mauvais temps).
Petite restauration et buvette sur place. .
Au départ des pistes Chapelle-des-Bois 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Spectacle Frigo Opus 2
L’événement Spectacle Frigo Opus 2 Chapelle-des-Bois a été mis à jour le 2026-04-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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