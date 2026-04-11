Chapelle-des-Bois

Spectacle Frigo Opus 2

Au départ des pistes Chapelle-des-Bois Doubs

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 19:00:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Organisée par l’association l’appel des bois.

Spectacle tout public en extérieur (repli à la ferme Nondance en cas de mauvais temps).

Petite restauration et buvette sur place. .

Au départ des pistes Chapelle-des-Bois 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Spectacle Frigo Opus 2

L’événement Spectacle Frigo Opus 2 Chapelle-des-Bois a été mis à jour le 2026-04-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS