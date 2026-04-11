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Spectacle Frigo Opus 2 Chapelle-des-Bois

Spectacle Frigo Opus 2 Chapelle-des-Bois

Spectacle Frigo Opus 2 Chapelle-des-Bois vendredi 15 mai 2026.

Adresse : Au départ des pistes

Ville : 25240 Chapelle-des-Bois

Département : Doubs

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 7 7 7 Tarif réduit Tarif jeunes

Chapelle-des-Bois

Spectacle Frigo Opus 2

Au départ des pistes Chapelle-des-Bois Doubs

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit
Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 19:00:00
fin : 2026-05-15

Date(s) :
2026-05-15

Organisée par l’association l’appel des bois.
Spectacle tout public en extérieur (repli à la ferme Nondance en cas de mauvais temps).
Petite restauration et buvette sur place.   .

Au départ des pistes Chapelle-des-Bois 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Spectacle Frigo Opus 2

L’événement Spectacle Frigo Opus 2 Chapelle-des-Bois a été mis à jour le 2026-04-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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