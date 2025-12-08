Balcon du village Chapelle-des-Bois Doubs

Balcon du village A pieds Difficulté moyenne

Balcon du village Chapelle-des-Bois, Parking départ des pistes 25240 Chapelle-des-Bois Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Randonnée autour de Chapelle-des-Bois alternant alpages, forêts et pâtures. le sentier prend un peu de hauteur pour donner une belle vue sur le village.

English :

Hike around Chapelle-des-Bois, alternating between alpine pastures, forests and meadows. The trail rises a little to give a beautiful view of the village.

Deutsch :

Wanderung um Chapelle-des-Bois, bei der sich Almen, Wälder und Weiden abwechseln. Der Weg steigt etwas an, um eine schöne Aussicht auf das Dorf zu bieten.

Italiano :

Una passeggiata intorno a Chapelle-des-Bois che alterna pascoli di montagna, boschi e prati. Il sentiero sale un po’ per offrire una bella vista sul villaggio.

Español :

Un paseo alrededor de Chapelle-des-Bois alternando pastos de montaña, bosques y prados. El camino se eleva un poco para ofrecer una bonita vista del pueblo.

