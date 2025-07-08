Visite guidée de l’écomusée Maison Michaud Écomusée Maison Michaud Chapelle-des-Bois

Chapelle-des-Bois

Visite guidée de l’écomusée Maison Michaud

Écomusée Maison Michaud 26 Combe des Cives Chapelle-des-Bois Doubs

Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 14:30:00

fin : 2026-09-17 16:00:00

Date(s) :

2026-05-07 2026-05-14 2026-05-21 2026-05-28 2026-06-04 2026-06-11 2026-06-18 2026-06-25 2026-07-02 2026-07-07 2026-07-09 2026-07-21 2026-07-23 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-18 2026-08-20 2026-09-03 2026-09-10 2026-09-17

Située à plus de 1100 m d’altitude, la Maison Michaud, typique ferme à tuyé du Haut-Doubs, a bravé les siècles depuis 1683. Plongez au cœur de la vie des paysans du massif du Jura du 17 e siècle jusqu’au début du 20 e siècle.

Durant cette visite, vous allez parcourir les 800 m2 d’exposition et les 2000 objets exposés. Vous découvrirez comment les paysans se sont adaptés avec beaucoup ingéniosité aux rudes et longs hivers ainsi que les solutions qu’ils ont trouvées dans cette vie en autarcie : architecture durable en adéquation avec son environnement, savoir-faire, modes de vie…

Visiter la Maison Michaud, ce sont aussi des histoires sur la frontière franco-suisse, petites et Grande Histoire se mêlent les bornes frontières, la contrebande, la résistance et les passeurs pendant la seconde guerre mondiale…

Venez passer un agréable moment dans cette ancienne ferme caractéristique des Montagnes du Jura !

Sur place, vous trouverez

– une boutique de souvenirs et de produits régionaux.

– un parking pour les autocars est à votre disposition.

Hors vacances scolaires les jeudis à 14h30 sur réservation (départ minimum 6 personnes)

Visite libre de l’écomusée possible aux horaires d’ouverture de nombreux supports écrits, audio et vidéos vous permettent aussi de visiter en autonomie.

Visite guidée toute l’année pour les groupes à partir de 10 personnes, sur réservation.

Tous les vendredis à 14h, l’écomusée propose à tous d’assister à l’enfournement du pain et des pâtisseries ! .

Écomusée Maison Michaud 26 Combe des Cives Chapelle-des-Bois 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 69 27 42 ecomusee.jura@gmail.com

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English : Visite guidée de l’écomusée Maison Michaud

L’événement Visite guidée de l’écomusée Maison Michaud Chapelle-des-Bois a été mis à jour le 2026-05-01 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS