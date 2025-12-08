Les Passeurs Chapelle-des-Bois Doubs

Les Passeurs A pieds Très difficile

Les Passeurs Chapelle-des-Bois, Parking départ des pistes 25240 Chapelle-des-Bois Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 12700.0 Tarif :

Partez sur les traces des Passeurs qui ont œuvrés sous l’occupation pendant la Seconde Guerre Mondiale.

Très difficile

https://explore.doubs.fr/trek/211

English :

Follow in the footsteps of the Passeurs who worked under occupation during the Second World War.

Deutsch :

Begeben Sie sich auf die Spuren der Passeurs , die während des Zweiten Weltkriegs unter der Besatzung arbeiteten.

Italiano :

Seguite le orme dei Passeurs che lavoravano sotto l’occupazione durante la Seconda Guerra Mondiale.

Español :

Siga los pasos de los Passeurs que trabajaron bajo la ocupación durante la Segunda Guerra Mundial.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data