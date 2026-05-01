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Stages et séjours Journée nature et bien-être Chapelle-des-Bois

Stages et séjours Journée nature et bien-être Chapelle-des-Bois samedi 16 mai 2026.

Adresse : Bâtiment 4 saisons

Ville : 25240 Chapelle-des-Bois

Département : Doubs

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 85 85 85 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Chapelle-des-Bois

Stages et séjours Journée nature et bien-être

Bâtiment 4 saisons Chapelle-des-Bois Doubs

Tarif : 85 – 85 – 85 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :
2026-05-16 2026-05-27 2026-05-30

Offrez-vous une journée de pause loin des tracas du quotidien. Une journée de ressourcement dédiée uniquement à votre bien-être en alliant des temps de méditations, et une pratique d’activités douces en intérieur comme en pleine nature.
Informations et réservations par téléphone.   .

Bâtiment 4 saisons Chapelle-des-Bois 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 79 00 49 

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English : Stages et séjours Journée nature et bien-être

L’événement Stages et séjours Journée nature et bien-être Chapelle-des-Bois a été mis à jour le 2026-05-11 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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