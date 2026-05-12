Soirée concert à la brasserie Belgo-Comtoise Fontenelay Gézier-et-Fontenelay
Soirée concert à la brasserie Belgo-Comtoise Fontenelay Gézier-et-Fontenelay samedi 13 juin 2026.
Gézier-et-Fontenelay
Soirée concert à la brasserie Belgo-Comtoise
Fontenelay Brasserie Belgo-Comtoise Gézier-et-Fontenelay Haute-Saône
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 18:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Soirée concert avec L’Oreille du chien à la Brasserie Belgo-Comtoise. Bar, foodtruck sur place. Entrée libre. Pensez à apporter vos éco-cups. .
Fontenelay Brasserie Belgo-Comtoise Gézier-et-Fontenelay 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 83 77 11 74 info@brasseriebelgocomtoise.com
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English : Soirée concert à la brasserie Belgo-Comtoise
L’événement Soirée concert à la brasserie Belgo-Comtoise Gézier-et-Fontenelay a été mis à jour le 2026-05-12 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN