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Soirée concert à la brasserie Belgo-Comtoise Fontenelay Gézier-et-Fontenelay

Soirée concert à la brasserie Belgo-Comtoise Fontenelay Gézier-et-Fontenelay

Soirée concert à la brasserie Belgo-Comtoise Fontenelay Gézier-et-Fontenelay samedi 13 juin 2026.

Lieu : Fontenelay

Adresse : Brasserie Belgo-Comtoise

Ville : 70700 Gézier-et-Fontenelay

Département : Haute-Saône

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit Gratuit

Gézier-et-Fontenelay

Soirée concert à la brasserie Belgo-Comtoise

Fontenelay Brasserie Belgo-Comtoise Gézier-et-Fontenelay Haute-Saône

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 18:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Soirée concert avec L’Oreille du chien à la Brasserie Belgo-Comtoise. Bar, foodtruck sur place. Entrée libre. Pensez à apporter vos éco-cups.   .

Fontenelay Brasserie Belgo-Comtoise Gézier-et-Fontenelay 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 83 77 11 74  info@brasseriebelgocomtoise.com

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English : Soirée concert à la brasserie Belgo-Comtoise

L’événement Soirée concert à la brasserie Belgo-Comtoise Gézier-et-Fontenelay a été mis à jour le 2026-05-12 par OFFICE DE TOURISME DU VAL MARNAYSIEN