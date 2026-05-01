Écretteville-lès-Baons

Soirée-Concert à la Chartrie Hélium

Écretteville-lès-Baons Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 19:00:00

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Hélium, c’est un kaléidoscope de sonorités et d’ambiances. Un univers rock incisif mêlé à des touches pop folk aériennes, une flûte traversière qui vient casser et réinventer les codes du genre, avec un soin particulier apporté aux textes qui évoquent les colères et les absurdités contemporaines. Au travers de leurs mélodies, le groupe est en recherche permanente de mélanges et de nuances pour faire émerger l’émotion. Buvette et restauration maison assurées sur place par Ecretteville Animations. .

Écretteville-lès-Baons 76190 Seine-Maritime Normandie lafeesonore@gmail.com

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English : Soirée-Concert à la Chartrie Hélium

L’événement Soirée-Concert à la Chartrie Hélium Écretteville-lès-Baons a été mis à jour le 2026-05-04 par Yvetot Normandie Tourisme