Pierres en Lumières 2026 à ECRETTEVILLE-LES-BAONS 1 rue des troubadours Écretteville-lès-Baons
Pierres en Lumières 2026 à ECRETTEVILLE-LES-BAONS 1 rue des troubadours Écretteville-lès-Baons samedi 30 mai 2026.
Écretteville-lès-Baons
Pierres en Lumières 2026 à ECRETTEVILLE-LES-BAONS
1 rue des troubadours 1 Rue des Troubadours Écretteville-lès-Baons Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30 23:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Concert à la charretterie à partir de 20h30
Mise en lumières
– du bourg par une centaine de lampes à pétrole
– de l’église intérieur et façades
– de la nouvelle mairie nouvellement créée dans l’ancien presbytère
Accès libre
contact mairie@ecretteville-les-baons.fr .
1 rue des troubadours 1 Rue des Troubadours Écretteville-lès-Baons 76190 Seine-Maritime Normandie +33 6 72 27 38 47 mairie@ecretteville-les-baons.fr
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English : Pierres en Lumières 2026 à ECRETTEVILLE-LES-BAONS
L’événement Pierres en Lumières 2026 à ECRETTEVILLE-LES-BAONS Écretteville-lès-Baons a été mis à jour le 2026-04-22 par Seine-Maritime Attractivité