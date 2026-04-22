Pierres en Lumières 2026 à ECRETTEVILLE-LES-BAONS 1 rue des troubadours Écretteville-lès-Baons

Écretteville-lès-Baons

Pierres en Lumières 2026 à ECRETTEVILLE-LES-BAONS

1 rue des troubadours 1 Rue des Troubadours Écretteville-lès-Baons Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30 23:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Concert à la charretterie à partir de 20h30

Mise en lumières

– du bourg par une centaine de lampes à pétrole

– de l’église intérieur et façades

– de la nouvelle mairie nouvellement créée dans l’ancien presbytère

Accès libre

contact mairie@ecretteville-les-baons.fr .

1 rue des troubadours 1 Rue des Troubadours Écretteville-lès-Baons 76190 Seine-Maritime Normandie +33 6 72 27 38 47 mairie@ecretteville-les-baons.fr

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English : Pierres en Lumières 2026 à ECRETTEVILLE-LES-BAONS

L’événement Pierres en Lumières 2026 à ECRETTEVILLE-LES-BAONS Écretteville-lès-Baons a été mis à jour le 2026-04-22 par Seine-Maritime Attractivité