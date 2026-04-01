Soirée concert à la ferme du Puits Paramel La Ferme du puits Paramel Houdelmont
Soirée concert à la ferme du Puits Paramel La Ferme du puits Paramel Houdelmont vendredi 24 avril 2026.
Houdelmont
Soirée concert à la ferme du Puits Paramel
La Ferme du puits Paramel Grande rue Houdelmont Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-24 18:30:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Soirée concert à la Ferme du puits paramel
Nous accueillons Christophe Roguin et Laurent Chièze pour leur spectacle Regards croisés (horaire du spectacle 20h)
Venez déguster une bonne pizza de La Piccola Italia, nouveau commerce ambulant d’Houdelmont.
Reservation conseillée pour le concert.Tout public
0 .
La Ferme du puits Paramel Grande rue Houdelmont 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 64 84 76 92
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English :
Concert evening at the Ferme du puits paramel
We welcome Christophe Roguin and Laurent Chièze for their show Regards croisés (show time 8pm)
Come and enjoy a delicious pizza from La Piccola Italia, Houdelmont?s new itinerant business.
Reservations recommended for the concert.
L’événement Soirée concert à la ferme du Puits Paramel Houdelmont a été mis à jour le 2026-04-16 par OT DU PAYS DU SAINTOIS