UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée concert Allez-et-Cazeneuve

Soirée concert Allez-et-Cazeneuve

Soirée concert Allez-et-Cazeneuve samedi 4 juillet 2026.

Adresse
Salle des fêtes d'Allez et Cazeneuve
Ville
47110 Allez-et-Cazeneuve
Département
Lot-et-Garonne
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif
Gratuit

Allez-et-Cazeneuve

Soirée concert

Salle des fêtes d’Allez et Cazeneuve Allez-et-Cazeneuve Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04 02:00:00

Date(s) :
2026-07-04

2 concerts en plein air entrée gratuite
19h30 MOONDOGS 22h SPINDIZZY
4 foodtrucks
Camai/ burgers
La roue des saveurs/ pizzas
La nappe monde / cuisine du monde
Les sucreries de Fravie / sucré
2 buvettes bières pression,…   .

Salle des fêtes d’Allez et Cazeneuve Allez-et-Cazeneuve 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 34 34 94 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée concert

L’événement Soirée concert Allez-et-Cazeneuve a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Vallée du Lot et Garonne