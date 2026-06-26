Allez-et-Cazeneuve

Soirée concert

Salle des fêtes d’Allez et Cazeneuve Allez-et-Cazeneuve Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:00:00

fin : 2026-07-04 02:00:00

Date(s) :

2026-07-04

2 concerts en plein air entrée gratuite

19h30 MOONDOGS 22h SPINDIZZY

4 foodtrucks

Camai/ burgers

La roue des saveurs/ pizzas

La nappe monde / cuisine du monde

Les sucreries de Fravie / sucré

2 buvettes bières pression,… .

Salle des fêtes d’Allez et Cazeneuve Allez-et-Cazeneuve 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 34 34 94

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English : Soirée concert

L’événement Soirée concert Allez-et-Cazeneuve a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Vallée du Lot et Garonne