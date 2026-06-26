Soirée concert Allez-et-Cazeneuve
Soirée concert Allez-et-Cazeneuve samedi 4 juillet 2026.
Allez-et-Cazeneuve
Soirée concert
Salle des fêtes d’Allez et Cazeneuve Allez-et-Cazeneuve Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:00:00
fin : 2026-07-04 02:00:00
Date(s) :
2026-07-04
2 concerts en plein air entrée gratuite
19h30 MOONDOGS 22h SPINDIZZY
4 foodtrucks
Camai/ burgers
La roue des saveurs/ pizzas
La nappe monde / cuisine du monde
Les sucreries de Fravie / sucré
2 buvettes bières pression,… .
Salle des fêtes d’Allez et Cazeneuve Allez-et-Cazeneuve 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 34 34 94
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English : Soirée concert
L’événement Soirée concert Allez-et-Cazeneuve a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Vallée du Lot et Garonne