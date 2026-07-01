Informations pratiques

Lopérec

Soirée concert au bar La Croisée à Lopérec

Lopérec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 21:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Direction l’Italie du Sud à La Croisée ! ✈️

Le mercredi 15 juillet dès 21h00, préparez-vous à un voyage musical immersif avec le groupe Diaminé et leur concert In Principio !

Laissez-vous emporter par la chaleur des Pouilles et du Salento.

Entre chants traditionnels et rythmes endiablés, Diaminé explore les racines de la Pizzica et de la Tarentelle.

Porté par les vibrations profondes du tuba, la frénésie de la guitare, les percussions du tambourin et une voix puissante, ce concert-spectacle est une véritable invitation à la transe méridionale.

Au programme

Bar, Tapas & Cocktails dès l’ouverture

️ Participation solidaire (minimum conseillé de 5 € par personne)

La Croisée 1 Rue de la Mairie, Lopérec

Renseignements au 02 98 99 79 70 .

Lopérec 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 99 79 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée concert au bar La Croisée à Lopérec Lopérec a été mis à jour le 2026-07-07 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ