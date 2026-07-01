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AGENDA · Lopérec

Soirée concert bar La Croisée Lopérec Lopérec

vendredi 24 juillet 2026 · Lopérec

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Ville
29590 Lopérec
Département
Finistère
Tarif

Lopérec

Soirée concert bar La Croisée Lopérec

Lopérec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 21:00:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Ambiance festive et décontractée garantie à La Croisée !

Le vendredi 24 juillet dès 21h00, préparez-vous à passer une super soirée avec le duo Banana Poulpe Acoustik !

Habitué à faire bouger le public avec un répertoire énergique et chaleureux, le groupe revisite des airs traditionnels à danser et des compositions teintées de folk, de rock et de pop.

Pour cette date à La Croisée, ils vous proposent une version acoustique exclusive un moment convivial et rythmé, parfait pour un vendredi d’été ! ️

Venez partager leur énergie et profitez du comptoir.

Au programme
Bar, Tapas & Cocktails dès l’ouverture
️ Participation solidaire (minimum conseillé de 5 € par personne)
La Croisée 1 Rue de la Mairie, Lopérec
Renseignements au 02 98 99 79 70   .

Lopérec 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 99 79 70 

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English :

L’événement Soirée concert bar La Croisée Lopérec Lopérec a été mis à jour le 2026-07-07 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ

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