Soirée concert bar La Croisée Lopérec Lopérec
vendredi 24 juillet 2026 · Lopérec
Informations pratiques
Lopérec
Soirée concert bar La Croisée Lopérec
Lopérec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 21:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Ambiance festive et décontractée garantie à La Croisée !
Le vendredi 24 juillet dès 21h00, préparez-vous à passer une super soirée avec le duo Banana Poulpe Acoustik !
Habitué à faire bouger le public avec un répertoire énergique et chaleureux, le groupe revisite des airs traditionnels à danser et des compositions teintées de folk, de rock et de pop.
Pour cette date à La Croisée, ils vous proposent une version acoustique exclusive un moment convivial et rythmé, parfait pour un vendredi d’été ! ️
Venez partager leur énergie et profitez du comptoir.
Au programme
Bar, Tapas & Cocktails dès l’ouverture
️ Participation solidaire (minimum conseillé de 5 € par personne)
La Croisée 1 Rue de la Mairie, Lopérec
Renseignements au 02 98 99 79 70 .
Lopérec 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 99 79 70
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English :
L’événement Soirée concert bar La Croisée Lopérec Lopérec a été mis à jour le 2026-07-07 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ
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