Soirée concert au Camping l’Ayguelade Landry verdy Quartier L’Ayguelade Bielle
mercredi 12 août 2026 · Quartier L'Ayguelade · Bielle
Informations pratiques
Bielle
Soirée concert au Camping l’Ayguelade Landry verdy
Quartier L’Ayguelade Camping Ayguelade Bielle Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 50 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:00:00
fin : 2026-08-12 21:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Soirée concert les mercredis d’été au camping l’Ayguelade !
Ce soir Landry verdy (duo acoustique).
Voisins et visiteur·euses extérieur·es au camping, merci de stationner sur le parking extérieur s’il vous plaît. .
Quartier L’Ayguelade Camping Ayguelade Bielle 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 48 18 92
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English : Soirée concert au Camping l’Ayguelade Landry verdy
L’événement Soirée concert au Camping l’Ayguelade Landry verdy Bielle a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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